«Мы не вместе»: Александра Бортич объявила о разводе с мужем

28-летняя кинозвезда Александра Бортич объявила в своих соцсетях о разводе с мужем, бизнесменом Евгением Савельевым. Причем, судя по всему, сделала она это вынужденно – с тех пор как в блоге перестала публиковать кадры с супругом, вопросы о расставании сыпались на нее регулярно.

«Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо», - написала актриса и поблагодарила подписчиков за внимание.

В 2020 году Бортич стала мамой, родив Савельеву сына Александра. Это был второй брак актрисы, с 2016 по 2018 год она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым.

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