Самбурская выказала себя без бюстгальтера: взгляд так и притягивает

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вернулась из отпуска в Москву и, похоже, привезла с собой тепло из Турции. Красотка накануне нарядилась совершенно по-летнему, и даже отказалась от нижнего белья, что не осталось незамеченным окружающим.

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Настасья в лифте позировала себе в желтом топе и юбке в цвет. Взгляд поклонников невольно привлекли «кнопочки» бюста звезды – оказалось, что бюстгальтер красотка проигнорировала. Яркая актриса даже телефон под цвет прикида выбрала и этим летом будет часто появляться в желтом.