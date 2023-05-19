Кокетка Нугуманова в откровенном корсете устроила дефиле на дубайском пляже: пуш-ап едва справляется с пышностью

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова продолжает отдыхать в Дубае. Каждый день красотка радует фанатов своим позитивом, делясь отпускными фото и видео. Она уже успела покататься на спорткаре, побывала на шопинге в самом огромном молле страны, а также как следует позагорала.

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На этот раз Нугуманова устроила дефиле на дубайском пляже. Звезда дождалась сумерек, нарядилась в откровенный прикид, утянув фигурку корсетом, и красиво прошлась под музыку по побережью. Пуш-ап едва справлялся с тяжестью ядреного бюста красотки, подпрыгивая при каждом движении своей хозяйки – зрелище получилось впечатляющим.