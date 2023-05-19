Волочкова встретила гостей в одних трусах: теплый прием в исподнем

Балерина Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который проводила на Мальдивах. И хоть в Москве пока не лето, артистка по инерции еще продолжает ходить в пляжных одеждах по дому. А гостей принимает и вовсе в исподнем.

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Накануне к ней на огонек заглянула давняя знакомая, подарила красивый букет цветов. Гостеприимная Волочкова усадила гостью на свою софу, чтобы сделать фото на память. При этом, балерина даже не смутилась тем, что гостью принимает в трусах и маечке на хлипких лямках. Критику от подписчиков воспринимать артистка отказалась, ее позиция такова: в своем доме она делает что хочет, поэтому никто ей не указ.