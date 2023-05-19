Перенесший ампутацию Роман Костомаров поделился своими планами: оптимистичные!

Фигурист Роман Костомаров по-прежнему больнице, в которую угодил в середине января с тяжелой пневмонией. За это время он перенес сепсис, из-за чего развилась гангрена и пришлось ампутировать частично руки и ноги. Сам спортсмен лишь в мае вышел на связь лично и обратился к поклонникам, пообещав держаться.

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Его партнерша по «Ледниковому периоду», актриса Валерия Ланская сообщила последние новости о чемпионе. Оказалось, они поддерживают связь, и он сообщил ей о своих оптимистичных планах. «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», - раскрыла, что написал в личном сообщении фигурист.

Сегодня Костомаров готовится к протезированию. Он передвигается на инвалидной коляске, ездит на реабилитационные процедуры и готовится к лучшему.

По материалам сайта kp.ru