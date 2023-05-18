Вот это гены: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном на руках, Авербухом и пасынком на прогулке

Лиза Арзамасова строит карьеру в кино много лет. Недавно она снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Поклонники не перестают удивляться тому, что она не меняется. При этом за минувшие годы актриса вышла замуж за Илью Авербуха и стала мамой. Она растит сына Льва, которому летом исполнится два года.
Обычно Лиза много времени проводит на съемках. Муж старается ей не только помогать во всем. Он возит жену на море и сопровождает на красных дорожках. На этот раз пара вышла на прогулку с подросшим наследником. Арзамасова взяла его на руки. С ними был и старший сын фигуриста от прошлых отношений Мартин, которому уже 19 лет.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«Парни», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лизу окружают настоящие защитники. «Лиза, какая у тебя красивая семья!», «Ох, хорошенькие все!», «Авербухи», «Лизочка, боже мой, какие мужчины», «Лев прелестный», — стали писать подписчики.