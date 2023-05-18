Вот это гены: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном на руках, Авербухом и пасынком на прогулке

Обычно Лиза много времени проводит на съемках. Муж старается ей не только помогать во всем. Он возит жену на море и сопровождает на красных дорожках. На этот раз пара вышла на прогулку с подросшим наследником. Арзамасова взяла его на руки. С ними был и старший сын фигуриста от прошлых отношений Мартин, которому уже 19 лет.

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