Клава Кока в боди с дыркой блеснула своими манкими «мячиками»: на интимном месте белеет незагорелая кожа

На этот раз Клава выложила пикантное фото. Она решила блеснуть прелестями, надев боди с дыркой в области декольте. Певица продемонстрировала упругую грудь, на которой была полоска белой кожи. Кока чувственно приоткрыла рот. Она надела джинсы, но не прикрыла выпуклости фигуры.

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