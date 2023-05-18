Клава Кока в боди с дыркой блеснула своими манкими «мячиками»: на интимном месте белеет незагорелая кожа

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она часто дает концерты и участвует в телевизионных шоу. Певица не скрывает, что зачастую выбирает откровенные наряды не только для выступлений. Она мечтает о свадьбе и детях. Звезда постоянно привлекает внимание парней, делая акценты на фигуре.
На этот раз Клава выложила пикантное фото. Она решила блеснуть прелестями, надев боди с дыркой в области декольте. Певица продемонстрировала упругую грудь, на которой была полоска белой кожи. Кока чувственно приоткрыла рот. Она надела джинсы, но не прикрыла выпуклости фигуры.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Она взбудоражила парней. «До чего хороша», «А наряд выглядит пикантно», «Какая девчонка», «Это просто бесподобно», «Какое аппетитное декольте», — стали писать подписчики.