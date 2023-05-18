Кейт Миддлтон в изумрудном платье за 300 тысяч рублей произвела фурор: изящно показала стройные ножки

А на этот раз Миддлтон посетила лондонский центр для детей с ментальными расстройствами Anna Freud по случаю Недели повышения осведомленности о душевном здоровье. Для такого случая жен принца Уильяма облачилась в изумрудное платье-рубашку Suzannah London, которая стоит 3000 фунтов стерлингов – около 303 тысячи рублей.

Наряд имеет название «Flippy Wiggle» и сшит из итальянского крепа на шелковой подкладке. Кэтрин грациозно показала свои стройные ноги. Лук дополнили двухцветные туфли Alessandra Rich «Fab» в бежево-черном исполнении , которые стоят около 55 тысяч рублей.

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