Кейт Миддлтон в изумрудном платье за 300 тысяч рублей произвела фурор: изящно показала стройные ножки

Кейт Миддлтон регулярно выполняет королевские обязанности. Недавно состоялась коронация Карла III. Она появилась на ней с тремя детьми. А принц Уильям даже присягнул королю. Позже пара устроила вечеринку в саду Букингемского дворца. Каждый раз принцесса Уэльская восхищала своими образами.
А на этот раз Миддлтон посетила лондонский центр для детей с ментальными расстройствами Anna Freud по случаю Недели повышения осведомленности о душевном здоровье. Для такого случая жен принца Уильяма облачилась в изумрудное платье-рубашку Suzannah London, которая стоит 3000 фунтов стерлингов – около 303 тысячи рублей.
Наряд имеет название «Flippy Wiggle» и сшит из итальянского крепа на шелковой подкладке. Кэтрин грациозно показала свои стройные ноги. Лук дополнили двухцветные туфли Alessandra Rich «Fab» в бежево-черном исполнении , которые стоят около 55 тысяч рублей.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Многие были сражены тем, как выглядела Миддлтон. На ее руке заметили кольцо с синим сапфиром, принадлежащее ранее принцессе Диане. К слову, цвет наряда принцесса выбрала не просто так. Зеленая лента является международным символом осведомленности о психическом здоровье.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press