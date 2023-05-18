«Штаны висят низко»: похудевшая Валя Карнавал поразила народ своим видом

Теперь Валя готовится к фестивалю VK. Она не перестает веселиться. Накануне блогерша отправилась на встречу с подругой. Она щегольнула на улице в облегающем бадлоне и широких спортивных брюках. Карнавал сделала игривую прическу. Она показывала язык и дурачилась на прогулке, не стесняясь прохожих.

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