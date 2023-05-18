«Штаны висят низко»: похудевшая Валя Карнавал поразила народ своим видом

Валя Карнавал уже больше 5 лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной певицей и блогером. В 21 год артистка позволят себе покупать дорогие машины и наряды. Недавно она отдохнула в Таиланде, где переживала расставание с Сашей Стоуном. Звезда то и дело оголяла свои формы, красуясь в бикини.
Теперь Валя готовится к фестивалю VK. Она не перестает веселиться. Накануне блогерша отправилась на встречу с подругой. Она щегольнула на улице в облегающем бадлоне и широких спортивных брюках. Карнавал сделала игривую прическу. Она показывала язык и дурачилась на прогулке, не стесняясь прохожих.
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«Иду по району, штаны висят низко», — заявила она.
Поклонники поразились тому, как похудела блогерша. Многие отметили, что Валя очень изменилась. «Такая милая, а язык показывает», «Воспитания нет», «Как похудела», «Ну тут слов нет», «Штаны подтяни», — стали писать подписчики.