Бузова в тугом топе-бра обнажила шаровидную грудь: все обомлели от таких форм

Ольга Бузова уже 19 лет строит карьеру на телевидении. Она всегда любила быть в центе внимания. Примечательно, что даже в 37 лет артистка не перестает носить смелые наряды. Не так давно она поправилась. Поклонники стали критиковать звезду. Однако сама Ольга довольна тем, как выглядит.
Примечательно, что недавно Ольга вернулась в Москву после отпуска. Она приступила к новым съемкам. Телеведущая облачилась в черный топ-бра. Она оголила пышные полушария груди. Артистка покрасовалась перед зеркалом. Потом Бузова надела серебристый костюм со струящимися брюками. Она не стала прятать ложбинку.
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Поклонники были впечатлены тем, как похорошела звезда. Многие отметили, что декольте их поразило. «Вот и плюсы лишних килограммов», «Просто шикарная», «Ох, какие формы», «Оля, декольте прям сногсшибательное», «Хороший пуш-ап», — стали писать подписчики.