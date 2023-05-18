Наталья Рудова уместила бюст в тугой лиф: восточный наряд из ниточек взбудоражил мужчин

На курорте Рудова успела купить себе обновки. Она отправилась на вечеринку в наряде в восточном стиле. Актриса натянула тугой лиф-бандо на пышную грудь и едва прикрыла бедра в мини-юбке. Изюминкой образа стали тонкие веревочки, которые как паутина покрыли тело. Наталья игриво дефилировала на улице.

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