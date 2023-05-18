Наталья Рудова уместила бюст в тугой лиф: восточный наряд из ниточек взбудоражил мужчин

Наталья Рудова уже давно стала известной. Она продолжает играть в кино и сериалах. Актриса в 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она занимается спортом и контролирует питание. На публике блондинка любит появляться в крохотных нарядах. Звезда недавно улетела отдыхать на Бали.
На курорте Рудова успела купить себе обновки. Она отправилась на вечеринку в наряде в восточном стиле. Актриса натянула тугой лиф-бандо на пышную грудь и едва прикрыла бедра в мини-юбке. Изюминкой образа стали тонкие веревочки, которые как паутина покрыли тело. Наталья игриво дефилировала на улице.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в нюдовом наряде. Она получила сотни комплиментов и взбудоражила мужчин. «Сколько Цезарей на этой вечеринке заманит их в свои покои», «Слишком страстные и манящие взгляды», «Наталья, бомбически хороша!», «Ох, сочная», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды