В новой «Русалочке» заложены поддержка Меган Маркл и укол в сторону Кейт Миддлтон

Новая «Русалочка» от Disney выйдет только 26 мая. Но есть люди, которые ее уже посмотрели и нашли в фильме любопытную отсылку к британской королевской семье.
Так, в картине есть момент, когда Ариэль пожертвовала своим голосом, чтобы встретиться на суше с принцем. Главная героиня не может говорить, и незадачливый возлюбленный пытается угадать ее имя. Сначала он говорит «Диана» (намек на леди Диану), второе его предположение — «Кэтрин» (намек на Кейт Миддлтон, ныне принцессу Кэтрин). Ариэль с отвращением качает головой, и принц говорит: «Хорошо, определенно не Кэтрин».
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Казалось бы, это просто совпадение популярных женских имен. Но в своем скандальном интервью Опре Уинфри жена принца Гарри, Меган Маркл сравнивала себя с диснеевской Русалочкой. Мол, она тоже влюбилась в принца и потеряла голос — когда пыталась жить с британской королевской семьей, где ее якобы ущемляли.
По материалам Page Six