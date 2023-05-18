В новой «Русалочке» заложены поддержка Меган Маркл и укол в сторону Кейт Миддлтон

Новая «Русалочка» от Disney выйдет только 26 мая. Но есть люди, которые ее уже посмотрели и нашли в фильме любопытную отсылку к британской королевской семье.

Так, в картине есть момент, когда Ариэль пожертвовала своим голосом, чтобы встретиться на суше с принцем. Главная героиня не может говорить, и незадачливый возлюбленный пытается угадать ее имя. Сначала он говорит «Диана» (намек на леди Диану), второе его предположение — «Кэтрин» (намек на Кейт Миддлтон, ныне принцессу Кэтрин). Ариэль с отвращением качает головой, и принц говорит: «Хорошо, определенно не Кэтрин».