Почему Саша Артемова развелась с Евгением Кузиным только сейчас — неожиданная причина

Звездная пара из «Дома-2» распалась еще в 2020 году, однако официальный развод молодые люди оформили только сейчас. Об этом сообщила в своем блоге сама Саша.

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Девушка рассказала подписчикам о том, что процедура расторжения брака затянулась из-за того, что ей было просто лень. А ее бывшему возлюбленному Евгению Кузину тем более не хотелось всем этим заниматься.

«Почему так долго не подавала на развод? Потому что мне было лень идти и заморачиваться документами. Евгению точно не хотелось этого делать», — объяснила Артемова.

Тем не менее девушка все-таки нашла время в 2023 году, и теперь она официально свободна. Возможно, Саша не случайно проявила активность именно сейчас. Некоторые фанаты Артемовой подозревают, что ее подтолкнули к разводу конкретные обстоятельства.