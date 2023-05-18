Актер Максим Матвеев: «Мне нравятся женщины, которые нравятся сами себе»

Популярного актера Максима Матвеева спросили, какой типаж женщин ему нравится.

«Если можно это назвать типажом… Мне нравятся женщины, которые нравятся сами себе. Когда человек в гармонии с самим собой, это очень чувствуется. Идеальных людей не бывает, а себя нужно любить в любых проявлениях, даже в гневе», — отметил Максим в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Звезда театра и кино добавил, что не имеет в виду случаи, когда девушка любит себя с перегибом.

«Это тогда не любовь, это уже стремление быть идеальной. Любить самого себя — это больше принимать свои недостатки и свои нюансы внешности и характера», — пояснил свою позицию актер.

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Напомним, Матвеев женат на актрисе Лизе Боярской. В том же интервью он рассказал, что старается баловать жену цветами почаще. Также бывали моменты, когда пара срывалась не неожиданные свидания, посмотреть закат напрмер.