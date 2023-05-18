Лиза Арзамасова засняла, как годовалый сын Ильи Авербуха сам ест пельмени: все лицо в сметане, счастливый

Лиза Арзамасова давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Армия ее поклонников только растет. Примечательно, что она уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрирую идиллию. Также звезда растит сына Льва.
Обычно у Лизы много работы. Но утром 18 мая она смогла побыть с семьей. Актриса поделилась умилительными кадрами с наследником. Она подловила Льва, который учился самостоятельно есть. Мальчик измазал все лицо майонезом. Он ложкой пытался кушать пельмени. Арзамасова его поддерживала.
«Ой, молодец! Вот так! Давай, давай! Вот это умница!» — говорила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как старается сын звезды. Многие отметили, что он очень похож на маму. Напомним, что этим летом Льву исполнится два года. Пара признавалась, что хочет еще детей. «Счастливый пацан», «Какой очаровательный», «Просто чудо», «Мамина копия», «Солнечный мальчик», «Счастливый такой», — стали писать в Сети.