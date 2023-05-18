Лиза Арзамасова засняла, как годовалый сын Ильи Авербуха сам ест пельмени: все лицо в сметане, счастливый

Обычно у Лизы много работы. Но утром 18 мая она смогла побыть с семьей. Актриса поделилась умилительными кадрами с наследником. Она подловила Льва, который учился самостоятельно есть. Мальчик измазал все лицо майонезом. Он ложкой пытался кушать пельмени. Арзамасова его поддерживала.

«Ой, молодец! Вот так! Давай, давай! Вот это умница!» — говорила звезда.

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