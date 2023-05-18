«Я получил такое удовольствие»: Максим Матвеев рассказал, как пережил кризис среднего возраста

В новом интервью актера Максима Матвеева спросили, чувствует ли он кризис 40 лет. В ответ артист рассмеялся.

«А мне вот любопытно, как он проявляется? Я не так давно сделал себе татуировки, давно хотел… — рассказал Максим в YouTube-шоу «Есть вопросики», показывая мандалы на своих руках. — Приехал в Москву к своей знакомой, говорю: «Смотри! Представляешь? Видишь, вот так вот, период у меня такой». А она: «Так это кризис среднего возраста». Черт! Вот об этом-то я и не подумал».

«Но я получил такое удовольствие от того, что делал это. Любопытно, что ли украсить себя какими-то смыслами, которые мне близки. Это не просто какая-то декоративная история. Это мандалы, которые основаны на моем дне рождения, потом оберег, связанный с сакральной геометрией».