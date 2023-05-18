Снова свободна: Билли Айлиш рассталась с рок-певцом

21-летняя американская певица Билли Айлиш снова свободна! С октября 2022 года она встречалась с 31-летним рокером Джесси Рутерфордом, но на недавний бал Met Gala 2023 пришла без него.

17 мая официальный представитель артистки сообщил, что звездная пара уже не вместе.

«Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно и остались хорошими друзьями», — цитирует источник издание Page Six.

Он также подчеркнул, что любые предположения об измене являются домыслами — никакого негатива между исполнителями нет.

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