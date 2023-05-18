«Мне больше не нужен Голливуд»: Джонни Депп открестился от американского кино

17 мая в рамках Каннского кинофестиваля известный актер Джонни Депп дал пресс-конференцию о своем новом фильме «Жанна Дю Барри» — первой картине, где он снялся после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд.

Несколько лет ходили слухи, что после того, как супруга звезды выставила себя жертвой домашнего насилия, в Голливуде отвернулись от Джонни: выгнали из франшизы «Пираты Карибского моря» и перестали давать ему новые роли. И вот что сейчас об этом говорит Депп.

«Я не чувствую, что Голливуд бойкотирует меня, потому что я не думаю о Голливуде. Мне больше не нужен Голливуд, — цитирует актера издание Deadline. — Я думаю, что это очень странное, забавное время, когда все хотят быть собой, но не могут: они должны подчиняться правилам, соответствовать. И если вы хотите вести именно такую жизнь, то я буду на другой стороне».

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То есть Джонни хочет сказать, что будет теперь сниматься только в европейском или независимом кино? Время покажет. Но пока что у него не намечается других проектов.