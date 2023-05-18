«Забыта и никому не нужна»: уехавшая за границу Наргиз осталась без денег и славы

«Наргиз сейчас полностью забыта и никому не нужна», — сразу отметил Сергей.

Он также считает, что у артистки не получится быть популярной и обрести новых фанатов в Узбекистане. По его словам, она ищет другой способ заработка. Лавров не стал утаивать, что денег у Наргиз нет, так как она никогда не копила их.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».