«Забыта и никому не нужна»: уехавшая за границу Наргиз осталась без денег и славы

Наргиз Закирова была популярна и давала концерты еще не так давно. А потом артистке запретили въезд в Россию на 50 лет после скандальных высказываний. Она пытается строить карьеру за границей, но пока безуспешно. Бывший директор, промоутер Сергей Лавров рассказал, что происходит с певицей.
«Наргиз сейчас полностью забыта и никому не нужна», — сразу отметил Сергей.
Он также считает, что у артистки не получится быть популярной и обрести новых фанатов в Узбекистане. По его словам, она ищет другой способ заработка. Лавров не стал утаивать, что денег у Наргиз нет, так как она никогда не копила их.
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«Она здесь ничего не скопила — все проматывала. Долгое время жила в съемной квартире, в высотке на Баррикадной. Потом, когда ее оттуда поперли, переехала в дом в Подмосковье. Резко взлетела, резко забыли, и теперь она никому не нужна. О той известности и славе, которая у нее была в России, остается только мечтать», — считает он, пишет МК.