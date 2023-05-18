Полина Гагарина огорошила хейтеров неожиданным заявлением: «Я люблю маленькую грудь!»

Полина Гагарина не всегда была такой стройной, как сейчас. По словам самой артистки, во время беременности ее вес доходил до 80 килограммов. С тех пор Полина очень похудела. Лишний вес остался в далеком прошлом. А вот хейтеры никуда не делись. И теперь они критикуют звезду не за пышные формы, а за чрезмерную худобу.

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Свое недовольство подписчики выражают почти под каждым снимком звезды в соцсетях. По их мнению, у Гагариной нет ни попы, ни груди, и вообще она выглядит слишком костлявой. Полина долгое время молчала по этому поводу, но в одном из последних интервью наконец-то решила высказаться. Артистка заявила, что ее полностью устраивает собственная фигура, а размер груди вообще идеален.

«Простите все, у кого пышная и большая грудь… Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая», — высказалась о своих формах Гагарина.

Источник: шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».