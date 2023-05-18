Зепюр Брутян показала, как выглядит с макияжем и без: за пять минут превращается в молодую леди

Зепюр Брутян снимается в кино. Она в 2022 году вышла замуж за Павла Прилучного. Уже спустя несколько дней после свидания они расписались в ЗАГСе. Пара стала часто выходить в свет. Примечательно, что избранница звезды сериала «Мажор» всегда выглядит идеально. Недавно она родила сына Микаэля. И уже спустя две недели артистка поразила стройностью.
Прилучный помогает своей молодой жене. Он гуляет с малышом и готовит утром завтраки. А Брутян находит время на салоны красоты. На этот раз она показала, как выглядит по утрам. Актриса с мокрыми волосами покрасовалась у зеркала. Она сделала макияж и увлажнение кожи. Потом Зепюр нанесла румяну, подкрасила глаза и ресницы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были поражены тому, как свежо выглядит актриса, несмотря на бессонные ночи. Другие отметили, что у нее безупречная кожа. Жену Прилучного осыпали комплиментами. Напомним, что у Брутян армянские корни. Она очень похожа на маму, которая выглядит моложе своих лет.