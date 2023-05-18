Зепюр Брутян показала, как выглядит с макияжем и без: за пять минут превращается в молодую леди

Прилучный помогает своей молодой жене. Он гуляет с малышом и готовит утром завтраки. А Брутян находит время на салоны красоты. На этот раз она показала, как выглядит по утрам. Актриса с мокрыми волосами покрасовалась у зеркала. Она сделала макияж и увлажнение кожи. Потом Зепюр нанесла румяну, подкрасила глаза и ресницы.

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