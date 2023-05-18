Рудова в крохотном платье зашла в бассейн: игриво задрала подол, сверкнув своими прелестями

Наталья Рудова уже длительное время строит карьеру в кино. Армия ее поклонников только растет. После выхода сериала «Татьянин день» она снялась еще в десятках разных кинолент. В 39 лет актриса делает все, чтобы оставаться в форме. Недавно она блеснула фигурой в Дубае. Теперь звезда прилетела на Мальдивы.
На отдыхе Наталья облачилась в крохотное черное платье. Она не удержалась и прямо в одежде зашла в бассейн. Актриса сверкнула не только округлым бюстом без лифчика. Она показала свои прелести, задрав подол наряда. Рудова игриво помочила ступни в воде. Она подставила выпуклости фигуры солнцу.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Не покидает мысль о распустившемся бутоне», «Просто сладкая леди», «Какие формы», «Когда нимфа вышла из воды», «Ножки идеальные», — стали писать подписчики.