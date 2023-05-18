Рудова в крохотном платье зашла в бассейн: игриво задрала подол, сверкнув своими прелестями

На отдыхе Наталья облачилась в крохотное черное платье. Она не удержалась и прямо в одежде зашла в бассейн. Актриса сверкнула не только округлым бюстом без лифчика. Она показала свои прелести, задрав подол наряда. Рудова игриво помочила ступни в воде. Она подставила выпуклости фигуры солнцу.

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