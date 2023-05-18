Когда Роман Костомаров планирует вернуться к работе — рассказала Валерия Ланская

В течение нескольких месяцев жизнь Романа Костомарова буквально висела на волоске. За спортсмена молилась вся страна. И Роман смог выкарабкаться. Критический период миновал, но из-за последствий болезни Костомарову предстоит длительная реабилитация.

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Поклонники фигуриста очень надеются на то, что Роман сможет вернуться в профессию. И на это есть все шансы. Сам спортсмен тоже полон оптимизма. Он сообщил своей давней подруге Валерии Ланской о том, что после восстановления намерен продолжить работать.