Когда Роман Костомаров планирует вернуться к работе — рассказала Валерия Ланская

В течение нескольких месяцев жизнь Романа Костомарова буквально висела на волоске. За спортсмена молилась вся страна. И Роман смог выкарабкаться. Критический период миновал, но из-за последствий болезни Костомарову предстоит длительная реабилитация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Поклонники фигуриста очень надеются на то, что Роман сможет вернуться в профессию. И на это есть все шансы. Сам спортсмен тоже полон оптимизма. Он сообщил своей давней подруге Валерии Ланской о том, что после восстановления намерен продолжить работать.
«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — рассказала о планах Костомарова Ланская в эфире программы шоу «Секрет на миллион».