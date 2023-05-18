Шпагат не удался! Волочкова влетела в стену, задрав ногу выше головы — почти шлепнулась на пол

Анастасия Волочкова при всей своей природной грации, как и любой другой живой человек, может попасть в курьезную ситуацию. А уж чувство юмора балерине не занимать. Если другие звезды публикуют в микроблоге только самые удачные кадры, бывшая прима-балерина Большого театра не прочь посмеяться на собой. Так, артистка не стала вырезать из видео момент с неудавшимся шпагатом.

Волочкову подвел неустойчивый стул, который буквально поплыл по паркету. Балерина не смогла найти опоры лучше, закинув ногу выше головы под потолок. При этом Анастасия едва не шлепнулась на пол. Бывшая прима Большого театра влетела в стену, потеряв равновесие. Стул буквально выскользнул у нее из-под руки.

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