«После соревнований выпивали все»: Семенович припомнили слова о Костомарове в интервью 15-летней давности

Не успел Роман Костомаров прийти в себя после перенесенных операций, как вокруг него поднялась новая шумиха. К счастью, на этот раз речь идет не о его здоровье. Но ситуация все равно не самая приятная. Предметом неприятных разговоров стало интервью 15-летней давности, в котором его бывшая коллега и экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала о характере спортсмена.

Семенович и Костомаров раньше тесно общались и даже какое-то время жили под одной крышей в США. В этом нет ничего удивительного, ведь молодые люди тогда были партнерами по танцам на льду. Именно об этом периоде и поведала бывшая фигуристка.

Анна рассказала о том, что за время их совместной работы бывали разные ситуации. Случалось и такое, что Костомаров мог выпить или грубо ответить. Именно эти слова и припомнили сейчас. Привет из прошлого оказался неприятным не только для Костомарова, но и для самой Семенович. Поэтому бывшая солистка «Блестящих» тут же поспешила дать комментарий. Анна объяснила, что не говорила ничего плохого о Романе, а просто поделилась историями о буднях спортсменов.

«Выпивали после соревнований все. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественно, могут и матерные слова вылететь. Но я никогда не говорила, что Рома алкоголик и гад. Это ужасная клевета», — говорит Семенович.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: YouTube-шоу «Алена, блин!».