Рудова показала крупным планом, как выглядит ее грудь: два идеальных шара

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда отдыхает на Бали и носит самые смелые наряды.

39-летняя актриса Наталья Рудова улетела в отпуск на Бали, показав на острове роскошные формы.

Знаменитая блондинка разместила в социальных сетях видео в крошечном платье со смелым декольте, взяв смелый ракурс сверху.

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Благодаря такому размещению камеры, ее бюст выглядел особенно впечатляющим. Шарообразная грудь завораживала.

«Наталья, моя родная, ты очень красивая, милая, классная», «Красота высшего уровня», «Просто космос!», «Богиня», - похвалили Наталью Рудову подписчики в ее телеграме.

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