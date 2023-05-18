«Белобрысый, глазастенький! Копия деда»: родная дочь Миронова показала его внука — вылитый

Мария Миронова поделилась в микроблоге свежим фото, на котором она позирует с сыном Федором. Малышу в сентябре исполнится четыре годика, а он уже как две кали воды похож на своего именитого деда — актера Андрея Миронова. Поклонники уверены, что сын Маши может продолжить актерскую династию. Уж слишком живой мимикой и непосредственным характером обладает малыш.

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