«Белобрысый, глазастенький! Копия деда»: родная дочь Миронова показала его внука — вылитый

Мария Миронова поделилась в микроблоге свежим фото, на котором она позирует с сыном Федором. Малышу в сентябре исполнится четыре годика, а он уже как две кали воды похож на своего именитого деда — актера Андрея Миронова. Поклонники уверены, что сын Маши может продолжить актерскую династию. Уж слишком живой мимикой и непосредственным характером обладает малыш.
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Мария Миронова с сыном Федей. Фото: личный архив
«Белобрысый, глазастенький! Копия деда», «Так на Андрюшу похож», «Чудо какое», «Словно во внуке переродился», «Так похож, прям такой же светленький», «Маша родила точную копию своего отца», «Какой серьезный малыш», «Ох уж эти бровки!» — написали фолловеры.