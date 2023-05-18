Были на волосок от аварии: принц Гарри и Меган Маркл чуть не попали в ДТП

Принц Гарри с детства настороженно относится к журналистам. Все началось со дня гибели его матери, принцессы Дианы. Которая, по мнению герцога Сассекского, попала в аварию из-за назойливых папарацци.

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Затем была неприятная история с выкидышем у его жены, которую принц связывает с тем, что издание Daily Mail опубликовало личное письмо герцогини.

И вот теперь, много лет спустя, принц Гарри чуть сам не угодил в автомобильную катастрофу из-за преследований журналистов. Это произошло тогда, когда он вместе со своей супругой Меган Маркл уезжал с церемонии награждения Ms. Foundation Women of Vision Awards.

На пару буквально устроили охоту. Их преследовали на нескольких автомобилях, из-за чего супругам чудом удалось избежать аварии. К счастью, на этот раз все обошлось. Но страшная ситуация очень напомнила печальные события прошлых лет.

Источник: theguardian.com