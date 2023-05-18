Юлия Михалкова в облегающем платье щегольнула точеной фигурой: когда есть что показать

Актриса Юлия Михалкова была звездой «Уральских пельменей» долгие годы. Но потом внезапно покинула проект. Однако из публичного пространства не пропала, а продолжила радовать поклонников новыми проектами со своим участием. Теперь она выступает в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки» и накануне сверкнула закулисными кадрами.

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По сюжету Михалкова играет соблазнительную красотку, появляясь на сцене в откровенных нарядах. Один из прикидов звезда и показала: это облегающее полупрозрачное платье ярко-розового цвета, красиво подчеркнувшее прелести фигуры Юлии. Она позировала перед зеркалом, и поклонники восхитились изяществом своей любимицы.