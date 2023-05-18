Галкин* нарядил сына Пугачевой в сине-желтое: европейские каникулы с папиной скандальной позицией

Девятилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* — Гарри и Лиза — путешествуют с отцом по Парижу. Шоумен увез роднулек в Диснейленд сразу, как только стало известно о сборах Примадонны в Москву. Она в одиночку летала на похороны Валентина Юдашкина в Москву. Дети с папой к тому же редко видятся весь последний год, и такое воссоединение ребят с главой семьи пошло им на пользу.

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Галкин*, вопреки обещаниям в соцсетях, все равно публиковал фото и видео с детьми. На одной из прогулок шоумен сфотографировал ребятишек на фоне Эйфелевой башни, и все подписчики обратили внимание, что сын Гарри одет в желтую кофту и синие штаны. С недавних пор такое цветовое сочетание у людей стало политическим высказыванием, и многие заподозрили, что отец прививает детям свою позицию по происходящему.

«Спасибо за поддержку», «Какой у Гарри классный украинский прикид!», «Крутое фото!», — заметили в комментариях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.