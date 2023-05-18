Взмокшая Рудова в сорочке на хлипких лямках вышла к бассейну: ядреный бюст так и колышется (видео)

Актриса Наталья Рудова закончила свой отдых в Дубае и по примеру своей подруги Настасьи Самбурской отправилась на Бали. После шумного и знойного курорта Персидского залива сочно-зеленый остров на берегу океана обещает звезде подарить спокойствие и восстановить равновесие.

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И в первый же день после прилета Рудова поспешила услышать тишину райского местечка. Она прямо в сорочке с утра побежала к бассейну, наслаждаясь солнышком и солнечными лучиками. Красотка не забыла включить камеру, позируя себе на видео в белье на хлипких лямочках. Ядреные полушария в декольте так и колыхались от движений хозяйки.