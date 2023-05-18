Новости шоу-бизнеса: бывший Волочковой жестоко избил жену, мужа Нюши подозревают в уклонении от налоговых обязательств, Гуф извинился на всю Москву

Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Главные события минувшего дня, 17 мая, в шоу-бизнесе.

Бывший Волочковой избил жену до комы

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов жестоко избил свою жену Анастасию до полусмерти. Девушка в коме, у нее множественные травмы, обидчика задержали.

Муж Нюши подозревается в уклонении от налоговых обязательств

Супруга певицы Нюши, бизнесмена Игоря Сивова — подозревают в популярном сейчас уклонении от уплаты налогов. Мужчина позиционирует себя как коуч ресурсного состояния. Активисты-общественники обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить его на предмет задолженности перед налоговой.

Гуф на всю Москву извинился перед женой

Скандальный рэпер Гуф пришел в себя и решил вернуть ушедшую от него жену. Он на всю Москву обратился к ней с извинениями. Баннер в центре столицы растопил сердце красавицы.

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