«Что ты сделала со своим лицом, Мерьем?»: неузнаваемая Узерли в Сети подверглась критике

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, который проходит в эти дни во Франции. Она с удовольствием позировала фотографам, а те снимали ее со всех ракурсом. Кадры в Сети вызвали смешанные чувства у людей.
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Одни восхитились красотой изменившейся актрисы, другие от негодования стали сыпать негативом – они уверяют, что звезда слишком увлеклась бьюти-тюнингом и обколола лицо. Из-за этого, по мнению фолловеров, от прежней Мерьем не осталось ничего. Узерли, якобы, изменилась в худшую сторону, пытаясь удержать свою красоту искусственным путем.
«Без пластики было лучше… грустно», «Где же природная красота? Что ты сделала со своим лицом, Мерьем? Филлеры, ботокс и т.д – ты не ты», «Что с лицом, та красивая улыбка исчезла и появилось замершее бездушное лицо», «Она обколола лицо. Зря, надутая такая стала», «Да, изменилась, пластику видно», - негодуют фанаты в комментариях.
Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press