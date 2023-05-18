«Что ты сделала со своим лицом, Мерьем?»: неузнаваемая Узерли в Сети подверглась критике

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, который проходит в эти дни во Франции. Она с удовольствием позировала фотографам, а те снимали ее со всех ракурсом. Кадры в Сети вызвали смешанные чувства у людей.

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Одни восхитились красотой изменившейся актрисы, другие от негодования стали сыпать негативом – они уверяют, что звезда слишком увлеклась бьюти-тюнингом и обколола лицо. Из-за этого, по мнению фолловеров, от прежней Мерьем не осталось ничего. Узерли, якобы, изменилась в худшую сторону, пытаясь удержать свою красоту искусственным путем.