Рудова выкатила ядреный бюст на пляже: без бюстгальтера вид совсем другой (фото)

Многие звездные модницы шоу-бизнеса предпочитают носить бюстгальтеры с пуш-ап. Это выглядит соблазнительно с откровенным декольте, и они никогда не испытывают недостатка внимания со стороны поклонников. А некоторые красотки напрочь отказываются вообще от какого-либо белья, предпочитая свободу и естественность.

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Наталья Рудова как раз из таких. Она снова взбудоражила фанатов в Сети, сверкнув откровенным декольте на дубайском пляже. Выкатившаяся грудь в кружевном декольте сразила наповал зрителей, а сама хозяйка удовлетворенно запостила кадр в Интернет, чтобы собрать побольше комплиментов.