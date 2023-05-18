Нугуманова в лифчике устроила зажигательные танцы на пляже: Дубай вздрогнул

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова улетела отдыхать в Дубай. Оттуда красавица радует подписчиков в Сети своими снимками и видео. Ни дня не проходит без кадров в бикини. А на сей раз она устроила зажигательные танцы прямо на пляже, оставшись в красном лифчике и мини-шортиках.

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Видавший и не такое Дубай вздрогнул – на пляже и так было жарко, а после ритмичных телодвижений Нугумановой и вовсе стало обжигающе горячо. Красотке от поклонников достались только самые лестные комплименты – еще бы, с такой фигурой Елизавета даст фору любой модели.