Алла Пугачева жила в чужом доме, когда прилетала в Москву: замок в Грязи продала?

По сей день люди обсуждают приезд Аллы Пугачевой в Россию, который она совершила в начале мая. Причиной прилета артистки стала беда – умер ее давний друг Валентин Юдашкин. Примадонна не общалась ни с кем, поэтому новости о ее пребывании передают третьи лица. В частности, продюсер Сергей Дворцов заявил, что прилетев в Москву, артистка не доехала до своего особняка в Грязи – в замке она не появилась, а жила совершенно в другом месте.

«В России она (Пугачева) находилась два-три дня и жила у семьи Юдашкиных, а не в деревне Грязь. Возможно, все-таки сделка по продаже дома состоялась или находится в завершающей стадии», - озвучил НТВ новости продюсер.

Продажа замка в Грязи обсуждается с прошлого года, как только Пугачева с пятым мужем сбежали из страны. В настоящий момент доподлинно неизвестно, продала ли звезда дом и кто является покупателем. Сумма сделки, на которую была согласна хозяйка, - 1 млрд рублей.

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