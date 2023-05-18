Юлия Михалкова игриво распахнула декольте: упругие прелести выказала без зазрения совести (видео)

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова внезапно прервала затянувшееся на много месяцев молчание и появилась в соцсетях как ни в чем не бывало. И сразу же удовлетворила любопытство о себе, рассказав, как у нее дела. Она по-прежнему занимается экологическим волонтерством, а также играет в театре.

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Кадрами из закулисья и поделилась Михалкова с подписчиками. В образе роковой соблазнительницы она позировала перед камерой, распахнув красивое декольте в тесном платье. Сочный бюст во всей красе она выказала всем желающим, и от такого зрелища у подписчиков кругом пошла голова. Комплименты не заставили себя ждать.