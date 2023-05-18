Каролина Севастьянова воссоединилась с любимым: разлука долгая, встреча нежная (фото)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова несколько месяцев путешествовала по разным странам. Эмираты, Россия, Мальдивы – и теперь отдохнувшая и загорелая, она вернулась домой, в Монако, где последние годы проживает. И там воссоединилась после долгой разлуки с любимым питомцем Бонди.

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Черному лабрадору Севастьяновой уже два года, они были неразлучны до этого года. После того, как красавица рассталась с предыдущим бойфрендом, она перебралась в Дубай вслед за нынешним возлюбленным. Места питомцу там не нашлось. Надолго ли вернулась к своей собаке гимнастка, она не сообщает.