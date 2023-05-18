«Он признался мне в любви»: Волочкова назвала причину страшной трагедии в семье бывшего бойфренда

Шокирующая новость о том, что бывший бойфренд Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов, избил до полусмерти свою нынешнюю жену, не осталась незамеченной для балерины. Артистка заявила в беседе с kp.ru, что виной случившемуся - ревность.

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По словам звезды, с Кузнецовым они общались на дружеских началах, он с женой собирался прийти к ней на спектакль 30 апреля. Но в последний момент не смог. А когда звезда улетела на майские на Мальдивы, позвонил ей туда.

«Он признался мне в любви. Говорил, что я самая роскошная, шикарная женщина на Земле и так далее. В общем, Сергей сообщил об этом и предложил мне встретиться, но поскольку у меня уже свои отношения, я уже с ним могу встретиться только по-дружески», - сказала Волочкова.

Ревность, настаивает Волочкова, и послужила причиной выяснения отношений в паре. Известно, что избитая в коме, у нее множественные повреждения. Кузнецов задержан.