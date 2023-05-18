Подруга предала Аллу Пугачеву: стали известны подробности громкого дела

Близкая подруга Аллы Пугачевой совершила предательство в отношении Примадонны. Об этом заявила журналистка Алена Жигалова, которая и рассказала подробности происшествия. Месяц назад вскрылось, что портрет женщины, которая поет, исчез из фойе БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Он провисел там почти 40 лет, и Жигалова озвучила, куда он делся.

«Провела расследование и выяснила, что портрет Аллы Пугачевой в фойе БКЗ «Октябрьский» в Питере был снят по решению директора концертного зала Эммы Лавринович», - рассказала журналистка.

Лавринович давно работает на этой площадке и организовывала здесь концерты Пугачевой и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. А сейчас ее сын организует выступления нынешнего супруга Примадонны в США. Портрет, по официальному заявлению пресс-службы «Октябрьского» повредился и отправлен на ремонт.

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По материалам YouTube-шоу «Алена, блин!»