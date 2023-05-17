Шубская и Овечкин сводили подросших сыновей в парк развлечений «Остров мечты»: младший стал копией отца

Анастасия Шубская уже давно не строит актерскую карьеру. Она вышла замуж за Александра Овечкин. Вместе с ним дочка Веры Глаголевой часто путешествует. Недавно они приехали в Москву из США. Супруги растят сыновей: четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью. Они привезли малышей с собой.
Не так давно Шубская увиделась с сестрами. А теперь она вместе с мужем сводила детей в парк развлечений «Остров мечты». Овечкин с радостью покатался на аттракционах с наследниками. Младший сын был в костюме с камуфляжным принтом. А старший облачился в наряд цвета хаки. Они покатались на машинках и и прокатились на устрашающих аттракционах.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Илья стал копией отца, а вот старший сын похож на маму. Напомним, что в этом году Овечкин пережил потерю близкого человека. Умер его отец Михаил Викторович. Хоккеист тяжело переживал эту утрату.