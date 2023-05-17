Шубская и Овечкин сводили подросших сыновей в парк развлечений «Остров мечты»: младший стал копией отца

Не так давно Шубская увиделась с сестрами. А теперь она вместе с мужем сводила детей в парк развлечений «Остров мечты». Овечкин с радостью покатался на аттракционах с наследниками. Младший сын был в костюме с камуфляжным принтом. А старший облачился в наряд цвета хаки. Они покатались на машинках и и прокатились на устрашающих аттракционах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».