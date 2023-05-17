Лопырева в майке и трусиках попрыгала в морской пене, оголив свои прелести: стыдливо руками прикрыла «межножье»

Виктория Лопырева давно стала известной персоной. Она 20 лет назад получила титул «Мисс вселенная». Ей не раз доводилось встречаться с привлекательными мужчинами. Она даже готовилась к свадьбе с Николаем Басковым, но блондинка вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, от которого родила сына. Уже два года она живет в Дубае.
На этот раз Лопырева устроила себе отпуск. Она слетала в Абу-Даби. Телеведущая поделилась пикантным фото. Она решила искупаться в море, надев трусики и майку. Блондинка грациозно прыгала на волнах. Морская пена была у ее ног. Виктория оголила свои загорелые и изящные бедра.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие осыпали ее комплиментами. Лопырева поразила тем, как выглядит в 39 лет. «Просто красотка», «Какие ножки», «Ой, вышла из морской пены», «Русалка наша», «Фигурка бесподобная», «До чего соблазнительно», — стали писать подписчики.