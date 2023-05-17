Лопырева в майке и трусиках попрыгала в морской пене, оголив свои прелести: стыдливо прикрылась руками

На этот раз Лопырева устроила себе отпуск. Она слетала в Абу-Даби. Телеведущая поделилась пикантным фото. Она решила искупаться в море, надев трусики и майку. Блондинка грациозно прыгала на волнах. Морская пена была у ее ног. Виктория оголила свои загорелые и изящные бедра.

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