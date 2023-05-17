Томная Муцениеце предстала перед камерой в чем мать родила: после душа прикрылась лишь полотенцем

Агата Муцениеце уже давно стала популярной. Она активно снимается в кино и порой ведет передачи. После развода с Павлом Прилучным ее стали чаще звать в новые проекты. В этом году она стала звездой в кабаре-театре. Артистка похудела и обновила гардероб. А недавно она оказалась в Сочи, где нашла время для отдыха.
На этот раз Агата успела побывать не только в бане и поплескаться в бассейне. Она направилась в спа, где смогла расслабиться. Актриса не постеснялась предстать без одежды и макияжа. Она успела прикрыться лишь полотенцем. После солнечных ванн и душа Муцениеце покрасовалась на камеру, показав свой загар.
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Поклонники отметили, что актриса выглядит моложе своих лет. Многие также признались, что восхищаются ее красотой. После вторых родов она долго не могла вернуться в форму, но ради новой роли занялась спортом и постройнела.