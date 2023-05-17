«Счастливая девочка»: Лолита Милявская запечатлела свою дочку от Александра Цекало в кафе

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Зачастую артистка удивляет публику смелыми образами. В 59 лет за ее плечами пять браков. И теперь она хвастается бурной личной жизнью. Однако главной для нее является дочка Ева, рожденная от Александра Цекало. В прошлом году она смогла ее вывести из Киева в Москву.
На этот раз Лолита смогла провести время с 25-летней наследницей. Они посидели в кафе. Дочка певицы была без макияжа с аккуратным хвостиком. Она сказала маме приятные слова.
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«Солнышко мое, я тебя люблю! Сладенькая», – сказала Ева.
«И я тебя люблю сильно-сильно! Ты у меня самая хорошая девочка на свете! И аппетит у тебя хороший! И не поправляешься! И кофе на ночь пьешь, и спишь при этом! Счастливая девочка!» – ответила Милявская.
Поклонникам редко удается увидеть наследницу звезды. Многие были восхищены ее скромностью. «Лолита — вы счастливая мама! Счастливая дочка — награда за ваш труд, за вашу любовь», «Куколка мамина», «Очень красивые черты лица», «Трогательно до слез», «Ой, Лола, давно вы Евочку не выкладывали, какая девушка прям», — стали писать в Сети.