«Счастливая девочка»: Лолита Милявская запечатлела свою дочку от Александра Цекало в кафе

На этот раз Лолита смогла провести время с 25-летней наследницей. Они посидели в кафе. Дочка певицы была без макияжа с аккуратным хвостиком. Она сказала маме приятные слова.

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