Очаровашка в пудровом костюме: Ольга Орлова показала подросшую дочку-куколку в домашних интерьерах

Ольга Орлова с дочкой Аней. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова предстала на руках с малышкой Аней.

Телеведущая Ольга Орлова в минувшую субботу крестила свою маленькую дочку Аню и больше не скрывает лица малышки от посторонних глаз.

В микроблоге Ольга Орлова поделилась первым после крестин снимком, на котором лицо Анечки открыто. Телеведущая запечатлелась в кухне своего особняка с дочкой на руках. Анечка облачена в костюм нежного оттенка пудры. И выглядит, как маленькая очаровательная куколка. 

Рядом с Ольгой Орловой и ее дочкой, домашняя любимица - собачка Дина, которая известна своим неравнодушным отношением к Ане.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ольга Орлова с дочкой на руках. Фото: соцсети

«Три девицы под окном», - подписала кадр Ольга Орлова.

Напомним, дочка Ольги Орловой и ее мужа появилась на свет 6 февраля. Анечке уже три с лишним месяца.

Читайте также