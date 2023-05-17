Очаровашка в пудровом костюме: Ольга Орлова показала подросшую дочку-куколку в домашних интерьерах

Телеведущая Ольга Орлова в минувшую субботу крестила свою маленькую дочку Аню и больше не скрывает лица малышки от посторонних глаз.
В микроблоге Ольга Орлова поделилась первым после крестин снимком, на котором лицо Анечки открыто. Телеведущая запечатлелась в кухне своего особняка с дочкой на руках. Анечка облачена в костюм нежного оттенка пудры. И выглядит, как маленькая очаровательная куколка.
Рядом с Ольгой Орловой и ее дочкой, домашняя любимица - собачка Дина, которая известна своим неравнодушным отношением к Ане.
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Ольга Орлова с дочкой на руках. Фото: соцсети
«Три девицы под окном», - подписала кадр Ольга Орлова.
Напомним, дочка Ольги Орловой и ее мужа появилась на свет 6 февраля. Анечке уже три с лишним месяца.