Рудова без белья обнажила свои упругие «дыньки»: пуговички не выдержали, показав сокровенное

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие ее любят за роль в сериале «Татьянин день». Актриса продолжает строить карьеру и каждый год снимается в новых проектах. В 39 лет она следит за фигурой и носит смелые наряды. Поклонники удивляются тому, что звезда до сих пор не замужем.
Недавно Наталья отдыхала в Дубае. Она загорала на пляже и каталась на яхте. А теперь актриса прилетела на Бали. Она предпочла в белом мини-платье покрасоваться у бассейна. Артистка отказалась от белья. Она оголила упругую грудь без лифчика, так как пуговички на декольте не выдержали напряжения.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие были взбудоражены увиденным.
«Ну до чего хороша», «Эти ваши кукольные платья», «Декольте украло все внимание», «Грудь просто манит», «Ну наденьте лифчик, не смущайте», — стали писать в Сети.