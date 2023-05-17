Рудова без белья обнажила свои упругие «дыньки»: пуговички не выдержали, показав сокровенное

Недавно Наталья отдыхала в Дубае. Она загорала на пляже и каталась на яхте. А теперь актриса прилетела на Бали. Она предпочла в белом мини-платье покрасоваться у бассейна. Артистка отказалась от белья. Она оголила упругую грудь без лифчика, так как пуговички на декольте не выдержали напряжения.

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