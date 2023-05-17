Агата Муцениеце эффектно вынырнула из бассейна, блеснув влажной ложбинкой: мокрый лифчик прилип к «мячикам»

Накануне у Агаты выдался выходной. Она решила посетить баню. Актриса покрасовалась в мини-бикини. Она не удержалась и поплескалась в бассейне. Бывшая жена Прилучного вынырнула из воды, продемонстрировав влажную ложбинку. Муцениеце без стеснения оголила пышные полушария груди.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».