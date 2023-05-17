Агата Муцениеце эффектно вынырнула из бассейна, блеснув влажной ложбинкой

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала чаще представать в откровенных нарядах. Она похудела и теперь даже играет в кабаре-театре. А недавно звезда приехала в Сочи ради нового проекта.
Накануне у Агаты выдался выходной. Она решила посетить баню. Актриса покрасовалась в мини-бикини. Она не удержалась и поплескалась в бассейне. Бывшая жена Прилучного вынырнула из воды, продемонстрировав влажную ложбинку. Муцениеце без стеснения оголила пышные полушария груди.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что кадр получился пикантными.
«Вот это декольте», «Какая красотка», «Получилось просто бесподобно», «Русалочка», «Ох, что за кокетка», «Божественные формы», «Выглядите вкусно», — стали писать подписчики.