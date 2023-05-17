Валя Карнавал задрала майку, сверкнув интимным: устроила эротичные танцы на камеру

Валя Карнавал уже много лет выступает на сцене. Она стала популярным блогером в России. В 21 год артистка ездит на дорогих машинах и носит люксовые наряды. Еще недавно она готовилась к свадьбе с Сашей Стоуном. Теперь Валя заявляет, что они расстались. Она ездила в Таиланд, чтобы пережить случившееся.
На этот раз Валя решила поделиться новым видео. После расстроенной свадьбы она то и дел красуется в бикини или откровенных нарядах. Накануне блогерша потусовалась в клубе с подругами. Она предстала в джинсах и майке, которую задрала. Карнавал обнажила плоский живот с пирсингом в пупке и округлости груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие не перестают поражаться тому, как она похудела.
«Ну что ты так переживаешь», «Стадии расставания пройдены», «Какой соблазнительный животик», «Прям ушла в отрыв», «Ого, какая фигурка», «Что с ней происходит?» — стали писать подписчики.