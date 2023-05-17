Валя Карнавал задрала майку, сверкнув интимным: устроила эротичные танцы на камеру

На этот раз Валя решила поделиться новым видео. После расстроенной свадьбы она то и дел красуется в бикини или откровенных нарядах. Накануне блогерша потусовалась в клубе с подругами. Она предстала в джинсах и майке, которую задрала. Карнавал обнажила плоский живот с пирсингом в пупке и округлости груди.

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